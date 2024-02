Apple plancherait sur deux prototypes d'iPhone pliants

Un temps coûteux, les smartphones pliables sont de plus en plus accessibles, et impressionnent par leurs qualités. Si Samsung s'affirme comme le leader dans ce domaine, d'autres grands noms comme Honor ou Xiaomi sont en embuscade. Ces marques continuent d'innover pour proposer des téléphones pliables qui n'ont rien à envier aux meilleurs smartphones "classiques" du marché. Nous avons retenu pour vous la crème de la crème en ce début d'année 2024.

