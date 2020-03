Nokia change de P-.D.G.

Pekka Lundmark, nouvel homme fort de Nokia (© Wikimedia Commons)

Des années difficiles, avant le rebond de 2019

Poursuivre les efforts sur le terrain de la 5G

Rajeev Suri était à la tête de Nokia depuis 2014. Le P-.D.G. indo-singapourien de l'entreprise a récemment indiqué à son conseil d'administration vouloir passer la main et lui remettre sa démission, à condition de mettre en place une succession solide pour le groupe. Celle-ci est arrivée, puisque c'est le Finlandais Pekka Lundmark qui prendra la tête de l'équipementier télécoms finnois à compter du 1septembre 2020, comme l'annonce Nokia dans un communiqué de presse ce lundi 2 mars. Une passation de pouvoir qui nous donne l'occasion de faire un parallèle bilan-perspectives.C'est presque la fin d'une époque, du côté de Nokia. «», a déclaré Rajeev Suri.Fidèle parmi les fidèles, il occupait le poste de P-.D.G. de Nokia depuis le 29 avril 2014 et celui de président de Nokia Networks (ex-Nokia Siemens Networks, filiale de la maison-mère) depuis 2009. Rajeev Suri a notamment assisté à la disparition d'Alcatel-Lucent, acquise au profit de Nokia Siemens Networks, et suivi de près le développement des équipements mobiles 5G, où l'équipementier est en concurrence avec Ericsson et Huawei.Mais la santé économique actuelle de Nokia n'étant pas des plus rassurantes - bien que les perspectives soient meilleures grâce aux déboires de Huawei - le départ de Suri semble logique. Nokia avait réalisé en 2019 son premier bénéfice net (7 milliards d'euros) annuel depuis 2015.C'est donc l'homme d'affaires finlandais Pekka Lundmark qui prendra la tête de Nokia dès le 1septembre prochain. Après avoir travaillé dans la Silicon Valley plusieurs années durant, débutant sa carrière dans la vente de logiciels, Lundmark a connu une riche carrière, au cours de laquelle il a déjà passé une dizaine d'années chez Nokia, de 1990 à 2000, où il fut notamment Vice-président de la stratégie et du développement commercial chez Nokia Networks. Après avoir dirigé Konecranes, un leader mondial des technologies de manutention, il occupait le poste de directeur général du groupe d'énergie finlandais Fortum.», a réagi Lundmark, lorsqu'il a appris sa nomination comme numéro 1 de Nokia.