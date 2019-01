Nokia va supprimer près de 500 postes en France ces deux prochaines années

Grand Warszawski / Shutterstock.com

« C'était dans les tuyaux », indique un syndicaliste

Nokia attend avec impatience l'arrivée de la 5G

C'est un nouveau coup dur que les salariés des'apprêtent à subir. Pour la troisième fois en un peu plus de trois ans, la multinationale finlandaise va. Sur un total de plus de 5 000 salariés, Nokia va, soit près d'un salarié sur dix, conformément à son nouveau plan mondial de réduction des coûts annoncé en octobre dernier , qui semble désormais privilégier d'autres lieux de production.Tel que le rapporte Libération, le nouveausera prochainement présenté aux salariés d'Alcatel-Lucent, filiale de Nokia depuis son rachat en 2015 . «», explique un élu syndical visiblement résigné, qui indique que «». Pour lui, Nokia privilégie «».Cette suppression massive de centaines de postes se fera progressivement, selon la direction, qui précise que la R&D (Recherche et Développement) ne sera pas touchée. Cela sous-entend que les fonctions « support », comme la comptabilité, les achats ou la logistique, devraient encore une fois être les victimes de ce nouveau plan.Lors du rachat d'Alcatel-Lucent, Nokia avait promis de renforcer la R&D. Mais en réalité, depuis l'arrivée des Finlandais, les effectifs n'ont cessé de diminuer, avec des départs insuffisamment compensés par les arrivées. «», regrette le représentant syndical.En octobre 2018, la firme connue pour son slogan «» avait annoncé un nouveau. En 2017, Nokia avait perdu 1,49 milliard d'euros, l'équipementier étant de plus en plus bousculé par la concurrence de géants comme Huawei. Son chiffre d'affaires était également en recul. Et la France n'est pas la seule touchée puisquemenée par Nokia, qui devrait y supprimer 350 postes.Avec, sur laquelle Nokia a largement investi ces dernières années , l'avenir n'est peut-être pas si morose.