HMD (Nokia) tease un nouveau téléphone, annonce prévue le 5 décembre

Plusieurs couleurs et une encoche pour ce nouveau modèle

C'est donc sur Twitter que HMD (l'entreprise responsable des mobiles de la marque Nokia) a teasé l'annonce d'un nouveau smartphone le 5 décembre prochain à Dubaï. C'est le Chief Product Officer Juho Sarvikas, qui posté l'image en question. Il est possible d'y lire "Expect More", ou "Attendez-vous à plus" en français.Pour l'instant, le visuel présenté ne nous apprend presque rien au sujet du téléphone qui sera dévoilé dans un peu moins de trois semaines. Visiblement, ce modèle sera décliné en plusieurs coloris et possédera une encoche... mais difficile d'en dire plus.Alors, s'agira-t-il du Nokia 9 ou d'autre chose ? La marque nous donnera la réponse le 5 décembre.