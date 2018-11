Le Nokia 9 (et ses 5 modules photos) a fuité

© OnLeaks

Une fuite révèle le design du Nokia 9

La course à l'armement photo continue à prendre de l'ampleur, au point qu'on se demande s'il y aura un jour une fin à cette surenchère. Le, qui devrait être dévoilé officiellement en début d'année 2019, a ainsi fuité dans un rendu à 360°.On y voit donc le smartphone doté de cinq modules photos, d'un double flash LED et d'un dernier module qui ferait - d'après les rumeurs - office de détecteur de proximité. Le smartphone embarquerait aussi un écran 5.9? QHD, un lecteur d'empreintes digitales sous la dalle et serait compatible avec la charge sans fil.aurait aussi opté pour un SoC Snapdragon 845, ce qui risque de mal passer si le Nokia 9 sort l'année prochaine face à des concurrents mieux équipés.Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs à prendre avec des pincettes bien évidemment. En attendant, on vous laisse admirer la bête sous toutes ses coutures et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.