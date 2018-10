Nouveau smartphone Nokia X7 : avec un écran (à encoche) 6,2" Full HD

Un nouveau Nokia X7 pour la Chine (pour le moment)

Début octobre, HMD Global annonçait le lancement en Europe du nouveau Nokia 7.1 , un smartphone sous Android One doté (enfin !) d'un design aguicheur, avec notamment un large écran PureView et un double capteur photo signé Zeiss. En Chine, HMD Global vient déjà d'officialiser un nouveau terminal, leUn énième smartphone, destiné pour l'heure uniquement au marché chinois, qui s'articule autour d'un large écran LCD de 6,2" en qualité Full HD. On y retrouve ainsi la désormais incontournable encoche au sommet de l'écran, sans oublier une interface Android 8.1, avec la promesse de migrer rapidement vers Android Pie.A l'arrière du terminal, on retrouve le capteur d'empreintes, ainsi qu'un double capteur photo, toujours chapeauté par Zeiss. Sous le capot, un processeur Snapdragon 710, avec 4 ou 6 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 64 ou 128 Go.Ce nouveau Nokia X7 est affiché en Chine au prix de 245 dollars pour la version de base. Ce dernier pourrait prochainement s'exporter en dehors de la Chine, sous l'appellation Nokia 7.1 Plus. Patience donc.