Nokia 7.1 : le premier smartphone PureDisplay signé HMD Global

Un appareil photo signé Zeiss

Prix et disponibilité

HMD Global annonce aujourd'hui le lancement imminent de son, un nouveau smartphone équipé d'une dalle tactile de 5,8" de diagonale, en résolution Full HD+. Un écran qui embrasse leavec un affichage au ratio 19:9 et avec une petite encoche en son sommet.HDM Global promet une expérience visuelle exceptionnelle, grâce à la prise en charge de la norme HDR10. Le constructeur précise que l'utilisateur pourra même profiter d'une expérience d'affichage améliorée pour toutes les vidéos, avecCôté performances, c'est le processeur Snapdragon 636 qui a été retenu (couplé à 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage), au bas duquel on retrouve un port USB Type-C pour la recharge.En ce qui concerne la section photo, le Nokia 7.1 disposera de la précieuse mention Zeiss, avec ici un double capteur photo composé d'un module de 12 Mpx, épaulé par un second capteur de 5 Mpx avec détection à deux phases. La caméra frontale de 8 Mpx promet de se reposer sur l'IA pour flouter l'arrière-plan de manière « artistique » et créer un effet bokeh. La technologie de stabilisation d'image électronique (EIS) est également de la fête, tout comme la capture audio 360° Nokia.Fidèle aux habitudes de HMD Global, le Nokia 7.1 évolue sous Android One et son interface épurée qui fait la part belle à l'ergonomie et à l'autonomie. HMD Global précise également que le nouveau Nokia 7.1 recevra 3 ans de correctifs de sécurité mensuels, et 2 ans de mises à jour du système d'exploitation. Bien sûr, cela signifie que le Nokia 7.1 migrera assez rapidement vers Android 9.Côté coloris, le Nokia 7.1 sera décliné en bleu et en acier. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et le resteront jusqu'au 17 octobre. Ce Nokia 7.1 s'affiche au tarif de 349 euros sur le site officiel.Précisons que, jusqu'au 31 décembre, il est possible de bénéficier d'une offre de remboursement différé de 30 euros, pour un prix final à 319 euros. Mieux encore : pour toute précommande effectuée avant le 17 octobre, Nokia offre une paire deavec son smartphone, habituellement facturés 119,90 euros.