Nokia dévoilée ses premiers écouteurs sans fil, les True Wireless Earbuds

Poids plume

Système de vibration pour les appels entrants

Nokia n'a pas dit son dernier mot sur le marché de la téléphonie mobile. Quelques mois après la sortie du Nokia 7, l'entreprise finlandaise n'a pas mis longtemps à dévoiler un second smartphone milieu de gamme, sobrement intitulé Nokia 7.1. A ses côtés, deux paires d'l'accompagnent, les Nokia True Wireless Earbuds et les Nokia Pro Wireless Earphones.Deux produits tout nouveau sur le marché des intras sans fil, là où Apple, Samsung, Bose, Sony ou encore Jabra sont déjà à l'origine de produitssortis au cours des deux dernières années. Équipés d'une connexion 5G pour la liaison sans fil, les True Wireless Earbuds ne pèsent que 10 grammes au total (5 grammes par écouteur) et offrent une durée de lecture musicale de 3,5 heures, contre 4 heures d'appel téléphonique.Le communiqué de presse mentionne également un étui constitué de trois recharges pleines en cas de batterie à plat, poussant son autonomie à 14 et 16 heures pour la lecture musicale et les appels, lors d'un déplacement extérieur par exemple. L'étui se recharge quant à lui à l'aide d'un câble USB-C. Prévue pour novembre 2018, cette paire d'écouteurs sans fil atteignera la somme de 119,90 euros.Les Nokia Pro Wireless Earphones ne sont pas littéralement sans fil. Certes, aucun câble ne les relie à une quelconque prise jack située sur le téléphone. Mais les deux écouteurs embarquent bel et un bien un fil à leur extrémité, lui-même fixé à un tour de cou que l'utilisateur place logiquement autour de son cou. Son autonomie atteint quant à elle une durée de dix heures.HMD a également intégré un système de vibration avertissant l'utilisateur d'un appel entrant. Pratique pour ne pas couper brutalement une écoute musicale. Le cahier des charges prévoit une commercialisation officielle au mois de novembre, pour un tarif moins élevé que son grand frère : 69 euros au total.