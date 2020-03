Nokia va aussi faire renaître le 5310 ExpressMusic

© Nokia

Le Nokia 5310 de retour en 2020 !

Source : GSMArena

Cela fait quelques années déjà que Nokia prend plaisir à proposer des terminaux «», et dans cette veine, on pourra bientôt profiter en boutiques du célèbre Nokia 5310 Xpress Music, de retour en version modernisée évidemment.Selon HMD Global : «»>. Le mobile dispose en outre d'un petit écran de 2,4" en QVGA, de 8 Mo de RAM, et de 16 Mo de mémoire interne (extensible via microSD). La batterie de 1 200 mAh permet, selon Nokia, de profiter d'une autonomie de 30 jours (en veille).Le Nokia 5310 sera disponible à partir de mars 2020 en coloris « Rouge et Blanc » ou « Noir et Rouge », à partir de 54,90 euros. Avis aux amateurs de «» donc.