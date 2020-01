Le Nokia 9.1, prochain haut de gamme de HMD, retardé pour y intégrer un Snapdragon 865

Un futur smartphone enfin à la hauteur de la concurrence



Source : GSM Arena

Le successeur du Nokia 9 Pureview se fera attendre quelques mois de plus. Le constructeur devait présenter la nouvelle version de son téléphone haut de gamme au début de cette année 2019 (possiblement lors du Mobile World Congress de Barcelone en février) mais le Nokia 9.1 devrait rester dans les cartons et être annoncé plus tard dans l'année.En cause, la réception pour le moins mitigée du Nokia 9 Pureview lors de sa sortie l'année dernière. Ce téléphone très ambitieux était censé venir concurrencer directement les mobiles les plus performants de Samsung ou Huawei, notamment sur le terrain de la photographie, le tout pour un prix plus abordable.Seulement, les retours ont été très tièdes et les premiers acheteurs se sont plaints des performances très décevantes de l'appareil. Nokia avait fait alors le choix d'un processeur Snapdragon 845 de 2018 et d'une mémoire vive limitée.La marque ne veut pas reproduire la même erreur et préféré cette année retarder la sortie de son haut de gamme afin d'y intégrer la puce Snapdragon 865, le dernier modèle en date de Qualcomm qui équipera à n'en pas douter les téléphones les plus puissants des différents constructeurs mondiaux.Pour l'occasion, Nokia devrait également changer le nom de son appareil, qui ne s'appellerait plus Nokia 9.1 mais Nokia 9.2, et le téléphone bénéficierait d'une connectivité 5G.Nokia aurait un autre téléphone milieu de gamme à présenter cette année, également compatible 5G, équipé d'un processeur Snapdragon 765 et d'un module photo à trois capteurs.