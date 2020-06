5G : le Royaume-Uni discute avec des équipementiers japonais et sud-coréen pour remplacer Huawei

Depuis que Boris Johnson a été contraint par son propre parti de lancer un plan visant à écarter progressivement et définitivement Huawei de la 5G britannique d'ici 2023, après avoir dans un premier temps limité son champ d'action et ses parts de marchés potentiels, le Royaume-Uni est à la recherche d'alternatives visant à diversifier la gamme de fournisseurs d'équipements de cinquième génération. Deux candidats semblent se dégager. Et ils ne sont pas européens.

Il semble, selon nos confrères de Reuters, que des discussions soient en cours entre le gouvernement britannique et deux sociétés en particulier. La première est Japonaise. Il s'agit de NEC Corp, géant nippon de l'informatique et des télécommunications. La seconde n'est autre que Samsung, la firme sud-coréenne à la notoriété planétaire.

L'information s'arrête là, mais nous avons fouillé un peu plus loin pour en savoir plus et comprendre ce qui peut séduire chez NEC et Samsung concernant la 5G, alors que la plupart des grandes nations mondiales se tournent vers les Européens Nokia et Ericsson, comme c'est officiellement le cas au Canada désormais.