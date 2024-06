Nokia réalise le premier appel téléphonique 5G avec un son 3D spatialisé

« Il s'agit de la plus grande avancée dans le domaine des appels vocaux en direct depuis l'introduction de la téléphonie monophonique utilisée aujourd'hui dans les smartphones et les PC », assure Nokia. Cette technologie s’appuie sur le codec Immersive Voice and Audio Services (IVAS) développé par le consortium 3GPP (qui gère les spécifications techniques pour les réseaux mobiles) et auquel Nokia contribue.