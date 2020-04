Nokia 9.3 : un écran 120 Hz et une caméra frontale cachée dessous au programme

© Android Community

Nokia en avance sur ses concurrents ?

À l'avenir, les constructeurs prévoient tous de faire disparaître l'appareil photo avant sous l'écran. © Pierre Crochart pour Clubic

Quid du reste de la fiche technique ?

Quelques semaines après des révélations sur son appareil photo , nous apprenons aujourd'hui que le Nokia 9.3 PureView pourrait intégrer un capteur photo sous son écran.Cela fait des mois que les différents constructeurs travaillent à faire disparaître cette vilaine caméra avant sous l'écran. Néanmoins, de l'aveu même du responsable Recherche et Développement de Samsung, il faudrait attendre encore une à deux années avant leur arrivée sur le marché Pourtant, la source de Nokia Power User est formelle. «», rapporte le site.Ce n'est pas tout. Selon le même informateur, le Nokia 9.3 PureView profiterait d'un tout nouvel écran, appelé PureDisplay V3. Parmi d'autres caractéristiques techniques sur lesquelles Nokia Power User ne s'attarde pas, on retiendra que l'écran devrait proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz.À force d'accumuler des informations de première main depuis des mois, Nokia Power User est aujourd'hui en mesure de dresser une fiche technique complète du Nokia 9.3 PureView (parfois appelé 9,2 PureView 5G, soit dit en passant).Le smartphone, animé par Android 10 et un Snapdragon 865, profiterait de 6 à 8 Go de RAM (LPDDR4X) pour 128 à 256 Go de stockage. Son écran de 6,29 pouces serait de type pOLED et afficherait une définition 2K.En plus de sa caméra avant embarquée, l'écran cacherait aussi un capteur d'empreintes digitales dans sa partie basse. Le tout sera alimenté par une batterie de 4 500 mAh, rechargeable sans-fil.Enfin, la partie photo devrait se composer de cinq modules différents, dont un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 108 mégapixels.Selon les informations du site, le Nokia 9.3 PureView pourrait être présenté au cours du semestre, pour un prix démarrant à 799$.