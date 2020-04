Motorola annoncera son prochain smartphone haut de gamme le 22 avril

Le Motorola Edge+ officiellement présenté le 22 avril

It's arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

Source : The Verge

Le mois dernier, nous découvrions les rendus officiels du Motorola Edge+ . Dans quelques jours, nous saurons enfin ce que le prochaindu constructeur a dans le ventre !Motorola est principalement connu pour ses modèles de smartphones d'entrée de gamme , voire de milieu de gamme. Toutefois, l'entreprise américaine devait créer la surprise en présentant son prochainau Mobile World Congress 2020, annulé à cause de l'épidémie du COVID-19.Aussi, à travers un mini-teaser de six secondes, publié sur Twitter, Motorola annonce son événement en ligne le 22 avril à 18 heures (heure de Paris). Dans cette courte vidéo, on peut apercevoir brièvement le bord de l'écran très incurvé du Motorola Edge+.On s'attend donc à une présentation complète du, qui devrait être équipé d'un SoC Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de RAM, alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh. L'entreprise devrait également présenter un Motorola Edge, la version abordable de son smartphone haut de gamme.