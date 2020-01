Samsung aurait dévoilé des prototypes QD OLED à quelques privilégiés lors du CES

© Wikimedia

Combiner OLED et QLED : un soupçon de sorcellerie présenté en catimini au CES

Une technologie prometteuse, mais encore loin d'être au point

L'information nous vient du quotidien taïwanais ETNews, qui rapporte les premiers échos entendus au CES à propos de cette technologie QD OLED, sur laquelle travaille encore activement Samsung Display. Pour l'instant destiné uniquement à des panneaux pour téléviseurs, le QD OLED combine des boîtes quantiques à un panneau OLED (composé de diodes électroluminescentes organiques) pour améliorer, notamment, les angles de vision, les temps de réponse, ou encore le rendu des couleurs face à un téléviseur OLED « classique ». L'idée serait aussi pour Samsung d'affiner ses prochaines gammes de téléviseurs, grâce à ce nouveau procédé.Rappelons que les boîtes quantiques (ou Quantum Dots) sont utilisées par Samsung depuis plusieurs années pour ses téléviseurs QLED. Ces dernières fonctionnent toutefois grâce à un rétroéclairage LED traditionnel. En passant par un procédé OLED, la firme pourrait aussi cibler les mêmes niveaux de noirs que la technologie phare de LG, avec un taux de contraste théoriquement infini.Pour mettre au point son QLED auto-émetteur (EL-QD), Samsung combine dans les faits de l'OLED bleu comme source de lumière, à du vert et du rouge, intégrés sous forme de boîtes quantiques, pour obtenir les trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu, RVB) nécessaires à tous les téléviseurs.Si la technologie QD OLED de Samsung est encore loin d'être prête pour la production de masse, le groupe a néanmoins dévoilé sur un stand privé du CES deux prototypes de nouveaux téléviseurs QD OLED (un premier de 31,5 pouces en 4K, l'autre de 65 pouces en 8K) à une poignée de partenaires industriels. Les premières impressions sur cette nouveauté technologique sont toutefois mitigées sur l'on en croit ETNews.Les quelques privilégiés ayant découvert ces premiers prototypes de téléviseurs QD OLED rapportent notamment des angles de vision très généreux et une fidélité des couleurs bien supérieure à ce que propose LG avec ses téléviseurs OLED blancs (White OLED). Deux points positifs contrebalancés par une luminosité encore faiblarde et des noirs assez peu impressionnants. Samsung n'arriverait donc pas encore à égaler l'OLED de ce côté.Autre inconvénient (actuel) à la technologie QD OLED : sa durée de vie. D'après ETNews, l'OLED bleu ne disposerait pas encore d'une bonne longévité. Cela forcerait pour le moment Samsung à doubler l'OLED bleu, pour obtenir une couche plus épaisse que le vert et le rouge intégrés au travers de Quantum Dots. L'objectif ? S'assurer que les prestations de cette couche organique restent convaincantes sur la durée.Un problème parmi d'autres que Samsung devra solutionner... Cela tombe bien, le procédé QD OLED ne serait pas d'actualité avant plusieurs années.