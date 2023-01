Plus léger qu'un MacBook Pro ? Le nouveau Galaxy Book 3 Ultra dévoilé dès le prochain Unpack

Notons que Samsung lancera, comme l'an passé, de nouvelles versions des Galaxy Book 3 Pro et Pro 360 (avec écran réversible) pour toucher un plus large public. Nous devrions retrouver ces deux modèles en versions 13 et 15 pouces, comme l'an passé, et ces derniers risquent une nouvelle fois d'être complétés par des versions « non Pro » plus rudimentaires, mais aussi plus abordables.

Il nous tarde d'en savoir plus sur ces différents produits et sur leurs spécifications techniques respectives. Plus de détails à venir d'ici un peu moins de 3 semaines.