Samsung travaillerait sur un Galaxy Book Fold 17, un étonnant appareil à deux écrans

Le premier leaker à dégainer fut Ice Universe, bien connu pour ses informations sur les produits Samsung à venir. Il a révélé le nom d'un certain Galaxy Book Fold 17.

De par son nom, on devine qu'il doit s'agir d'un appareil de type ordinateur nomade fin et léger, disposant d'une dalle de 17 pouces. Mais on était loin de s'imaginer à quoi il pourrait ressembler réellement.

Et c'est un autre leaker, FrontTron, lui aussi habitué aux fuites concernant Samsung, qui nous en a donné un aperçu (voir photo en tête d'article). Il semblerait que déplié, l'appareil bénéficie d'un écran principal standard et d'un écran secondaire au niveau des mains, très certainement tactile (où serait l'intérêt autrement ?) pour contrôler l'appareil, avec on imagine un clavier virtuel s'affichant pour taper du texte en cas de besoin.