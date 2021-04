Samsung songe à une tablette qui se plie en trois pour 2022

Gizmochina et Yogesh l’affirment : la Galaxy Z Fold Tab pourra être pliée en trois parties. Un peu à la manière d’un concept phone que TCL nous avait présentés en 2019, il profiterait de trois « parties » d’écran et donc de trois charnières pour, nous l’imaginons, varier les possibilités de prise en main et offrir un confort d’utilisation rare pour une tablette.

Pour concevoir son nouveau produit, Samsung serait au travail sur un nouveau verre ultrafin (UTG), plus malléable encore que celui que l’on trouve sur les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 2 .

Et histoire de ne pas faire les choses à moitié, un nouveau stylet S-Pen serait commercialisé conjointement à cette tablette en trois volets. On ignore encore de quel bois il sera fait, mais on peut s’attendre à une sensibilité accrue et une latence encore réduite face aux 9 ms actuellement en vigueur sur le dernier modèle.