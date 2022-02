Samsung lance ses Galaxy Book2 et revient en force sur le marché français des PC

Les quatre modèles de la gamme Samsung Galaxy Book2 seront disponibles en France à partir du 1er avril en coloris anthracite et en coloris exclusif Bordeaux pour le Galaxy Book2 Pro 360.

Une offre de lancement, jusqu’au 15 mai, permettra d’obtenir gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro , quel que soit le PC portable choisi.

Commençons par les modèles tactiles. Le Samsung GalaxyBook2 Pro 360 sera disponible en format 13,3 ou 15,6 pouces, avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Quant au Galaxy Book2 360, il sera disponible uniquement en format 13,3 pouces, avec un processeur Intel Core i7 couplé à 16 Go de RAM, et 512 Go de mémoire de stockage.

Passons maintenant au Galaxy Book 2 Pro, qui pourra être disponible en format 13,3 ou 15,6 pouces, avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Toutefois, le format 13,3 pouces se déclinera aussi avec un processeur i5 couplé à 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Enfin, le Galaxy Book2 sera proposé exclusivement au format 15,3 pouces, avec trois configurations possibles :