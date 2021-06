Samsung lance officiellement ses Galaxy Book Go et Go 5G, propulsés par du Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2

Pour animer cette petite machine de 14 pouces (dont l'écran sera probablement Full HD), Samsung compte sur le nouveau Snapdragon 7c Gen2, lancé par Qualcomm en mai. Cette puce reprend la plupart des spécifications techniques du Snapdragon 7c premier du nom, mais avec des fréquences revues à la hausse, une sécurité renforcée, un modem 4G intégré (il sera d'ailleurs possible d'opter pour un Galaxy Book Go 4G, avec emplacement SIM, en option) et une efficacité énergétique légèrement peaufinée. Elle sera ici couplée à 4 Go ou 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 64 ou 128 Go de stockage.

L'intérêt du Galaxy Book Go / Book Go 5G est aussi d'être animé par Windows 10. Il pourra donc bénéficier de l'écosystème logiciel de Microsoft. Samsung promet enfin une webcam 720p, une charnière permettant d'incliner l'écran à 180 degrés et une certification Dolby Atmos pour une meilleure expérience sonore. Dans son communiqué, Samsung évoque aussi une bonne autonomie, estimée à 18 heures, ainsi qu'un châssis conçu pour être résistant. La batterie atteint ici les 42,3 Wh et la connectique s'axe sur deux ports USB-C, un port USB 2.0, un lecteur Micro SD et une prise casque Jack 3,5 mm.