Samsung dévoile les Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro et Galaxy Book

Du côté du Galaxy Book, il faut s'attendre à une machine un peu plus basique. A priori, il ne profitera pas d'une connexion cellulaire (du moins, Samsung n'en parle pas dans son communiqué), mais l'on pourra compter sur une dalle Full HD de 15,6 pouces (visiblement non AMOLED), et là aussi sur des puces Intel de dernière génération.

Pour ces Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro et Galaxy Book, Samsung promet enfin une compatibilité étendue avec l'écosystème Galaxy. Si vous avez déjà un smartphone Galaxy , vous pourriez donc obtenir en prime quelques fonctionnalités intéressantes avec ces PC.

À titre indicatif, au Canada, le Galaxy Book est attendu à partir de 859 dollars, contre des tarifs de départ annoncés à 1 469 dollars pour le Galaxy Book Pro et à 1 599 pour le Galaxy Book Pro 360.