Un Galaxy Chromebook 2 arriverait en début d'année prochaine avec un écran QLED

Une partie de la fiche technique de l'ordinateur portable a fuité par l'intermédiaire du leaker WalkingCat (@_h0x0d_) sur Twitter. Il partage sur le réseau social ce qui paraît être un visuel promotionnel du Galaxy Chromebook 2.

On y apprend notamment qu'il s'agira du tout premier Chromebook équipé d'un écran QLED (de 13,3 pouces), une technologie déjà largement poussée par Samsung sur ses téléviseurs et qui promet de meilleurs contraste, colorimétrie et luminosité. Le QLED commençait à faire son apparition sur certains moniteurs premium de la marque, et voilà donc qu'il débarque sur des PC portables.