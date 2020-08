Une tablette de 11 pouces, profitant d’un écran LCD QHD (2560 x 1600 pixels) cadencé à 120 Hz sur un ratio 16:10, qui devrait donc régaler les amateurs de belles images. Bien entendu compatible avec le S-Pen, la Tab S7 devrait offrir à ses utilisateurs une belle panoplie d’applications de productivité. Notez qu'un capteur d'empreintes est aussi intégré sous l'écran pour le déverrouillage.

Sous le capot, on découvrir un Snapdragon 865 Plus ainsi que 6 Go de RAM pour 128 Go de ROM et une batterie de 7 040 mAh rechargeable à 45 W. Quatre haut-parleurs Dolby Atmos, un capteur photo avant de 8 mégapixels et deux capteurs 13 + 5 MP à l’arrière complètent la configuration.