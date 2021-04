Samsung préparerait un Galaxy Book Go : un ordinateur sous ARM et Windows 10 à moins de 500 euros !

Il s'agirait d'un ordinateur sous Windows 10 basé sur ARM. Plus précisément, le laptop embarquerait une puce Snapdragon 7c de Qualcomm gravée en 8 nm. L'appareil serait aussi compatible 4G LTE, une fonctionnalité habituellement réservée aux hybrides haut de gamme.

Toujours selon les informations de WinFuture, la quantité de RAM devrait être limitée à 4 Go et le stockage se résumer à un SSD de 128 Go. L'écran de 14 pouces de technologie IPS affiche selon la fuite une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. La dalle, elle, ne serait pas tactile, contrairement à ce que l'on pourrait penser pour un tel produit. Mais le mot d'ordre pour Samsung avec cet ordinateur reste la maitrise des coûts.