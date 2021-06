Samsung annonce ses Galaxy Book Go, prix plancher et Windows 10 ARM

Samsung vient tout juste d'officialiser deux nouveaux ordinateurs, à savoir le Book Go et le Book Go 5G. Tous deux sont animés par un processeur Snapdragon, en lieu et place du processeur maison Exynos.

D'un côté, on retrouve donc le Galaxy Book Go, un ordinateur portable d'entrée de gamme doté d'un écran LCD 14" Full HD, et animé par un processeur Snadragon 7c de seconde génération. Ce Book Go peut être équipé de 4 ou 8 Go de RAM, sans oublier un stockage eUFS de 64 ou 218 Go. Un ordinateur portable qui s'affiche à partir de 349 dollars.