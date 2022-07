Test Samsung Galaxy Book2 : un PC portable bureautique sans grande ambition

Le Galaxy Book2 débute à un tarif de 799 euros sur le site officiel de Samsung. On y trouve alors un Core i5-1235U (10 cœurs et 12 threads cadencés à un maximum de 4,4 GHz, 12 Mo de cache, 15 W de TDP), 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Notre unité de prêt est pour sa part équipée de la configuration la plus coûteuse, avec un prix qui grimpe à 1 099 euros. Avec son Book2, Samsung cherche le bon rapport équipement-prix : voyons s’il l’a trouvé…