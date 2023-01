LG Display présente OLED Meta, sa nouvelle et prometteuse génération de dalles OLED

Voilà 10 ans déjà que LG a commercialisé son premier téléviseur OLED. Au fil des années, LG Display a continué d’améliorer ses dalles et se frotte désormais à un concurrent de taille avec l’arrivée de Samsung sur ce marché avec ses dalles QD-OLED. Pour 2023, LG Display présente sa nouvelle génération de dalles OLED. Baptisée OLED Meta, elle exploite une couche MLA (Micro Lens Array) qui ne réunirait pas moins 42,4 milliards de microlentilles sur une dalle de 77 pouces, ce qui correspond à 5 117 microlentilles par pixel, un chiffre très difficile à se représenter. Leur rôle est d’optimiser le flux lumineux en évitant les pertes induites par les reflets internes et en redirigeant les photons.



LG Display combinerait cette couche de microlentilles à un algorithme nommé Meta Booster, toujours dans le but d’améliorer la gestion de la luminosité, mais aussi pour couvrir plus amplement les espaces colorimétriques en affichant des couleurs plus saturées. Les résultats seraient impressionnants par rapport à la précédente génération de dalles OLED EX avec une qualité d’image qui atteindrait « un niveau inégalé » selon Hyeon-woo Lee, le vice-président de la filiale.



Panasonic a d’ores et déjà annoncé que son MZ2000 a recours à cette nouvelle génération de dalles, du moins sur les références de 55 et 65 pouces, avec un pic lumineux de l’ordre de 1 500 cd/m². De son côté LG Electronics, qui se garde pour le moment d’évoquer le MLA, annonce une luminosité de pointe de 1 800 cd/m² sur son LG G3. Les dalles OLED Meta seraient par ailleurs capables de monter jusqu’à 2 100 cd/m² en mode Vivid.