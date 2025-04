La série QNED93 représente le haut du panier des téléviseurs QNED 4K chez LG en 2025. Elle adopte un rétroéclairage Mini LED, une dalle 120 Hz, et se distingue surtout par l'intégration de la technologie Dynamic QNED Color Pro, capable d’atteindre une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Pensée pour offrir une image plus précise et plus fidèle, cette série cible les amateurs de qualité d’image sans compromis, tout en conservant l’environnement webOS 25, les fonctions IA avancées, et les standards gaming comme le VRR (jusqu'à 144 Hz) ou le FreeSync. Elle sera proposée en 55, 65, 75 et 85 pouces.