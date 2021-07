Philips dévoile son nouveau moniteur Ultra Wide 49" qui comblera pro et gamers

Les joueurs ne seront pas déçus non plus, puisque comme nous l'avons évoqué précédemment, le 498P9Z est doté d'un taux de rafraîchissement maximum de 165 Hz, de la technologie Adaptive-Sync et d'un temps de réponse gris-à-gris de 4 ms. Pour compléter le tableau, soulignons la présence d'un DisplayPort 1.4, de trois HDMI 2.0, de quatre ports USB 3.2 descendants et de deux haut-parleurs de 5 W.