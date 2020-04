PS5 : peu d'exemplaires disponibles au lancement

© Sony Interactive Entertainment

Un lancement dans la douleur ?

Lire aussi :

PS5 : Sony donne des précisions sur la rétrocompatibilité

Un prix raisonnable ?

Source : Bloomberg

En novembre 2013, Sony sortait sa fameuse PS4 en Europe et en Amérique du Nord. Le succès fut immédiat et le fabricant nippon avait eu beaucoup de mal à répondre à la demande. Les ruptures de stock ont même duré plusieurs semaines. Si nous en croyons les récentes informations publiées par Bloomberg, la PS5 devrait connaître un destin similaire à son arrivée cette année.Ainsi, Sony pourrait proposer des stocks très limités au lancement de la PS5. Selon des sources contactées par Bloomberg, les exemplaires mis en vente par la marque seront encore moins nombreux que pour la sortie de la PS4 il y a pratiquement sept ans. La faute reviendrait en partie au Covid-19. L'épidémie aurait contrecarré la campagne promotionnelle autour de la console et impacterait aussi la chaîne de production.Sony serait également en passe de renoncer à l'organisation d'une conférence de presse pour annoncer le prix et la date de sortie précise de la PS5.Bloomberg tient également à rappeler que la firme nippone ne compte pas décaler l'arrivée de la console à l'année prochaine. Précisons que Microsoft a aussi pris la décision de lancer sa Xbox Series X en fin d'année malgré le contexte mondial. Autre grosse rumeur, certains développeurs pensent que la PS5 sera vendue entre 499$ et 549$. Sony espérerait en vendre entre 5 et 6 millions d'unités durant l'année fiscale en cours qui s'achèvera le 31 mars 2021.Quoi qu'il en soit, nous commençons tout doucement à en apprendre plus au sujet de cette console. La semaine dernière, Sony dévoilait la manette DualSense pour faire patienter ses fans. Toujours selon Bloomberg, cette annonce aurait été faite dans l'urgence. En effet, le constructeur craignait des fuites car des personnes extérieures à l'entreprise étaient déjà au courant de l'existence de cette manette.Enfin, le prix de la PS4 comme de la PS4 Pro devrait baisser avant la sortie de la PS5. Bref, la communication se met tout doucement en route.