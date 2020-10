Snowpiercier : un bande annonce pour la saison 2 de retour dès janvier

Diffusée entre mai et juillet derniers par TNT et Netflix, la première saison de l'adaptation en série du film et de la BD Snowpiercer n'a que moyennement convaincu le public (et votre Veilleur d'écran[s], qui ira curieusement en saison 2 grâce à deux derniers épisodes assez solides qui compensent un reste… mollasson). Cela n'empêchera visiblement pas la saison 2 du show d'arriver à toute vitesse, dès le 25 janvier prochain pour être exact.

C'est en tout cas ce qu'a dévoilé un premier teaser déployé dans le cadre de la New York Comic Con, mêlant images de la première saison et de la prochaine, où il est difficile de rater la présence d'un certain Sean Bean (Le Seigneur des Anneaux).