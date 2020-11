Black Sails : les fans de piraterie ont trouvé leur trésor

Cela vient renforcer l'immersion et l'envie de se tenir aux côtés des personnages, sur le pont d'un navire ou dans une taverne, un godet à la main. Série Starz oblige, notez également que le show n'y va pas de main morte avec la nudité, souvent totale et pas toujours parfaitement justifiée, mais bon… Pour les plus sensibles je préfère souligner qu'il y a également plusieurs scènes et morts marquantes, mais rien de vraiment surprenant au regard du thème traité, me direz-vous.