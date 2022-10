Pourquoi Disney+ va finalement sortir Wakanda Forever au cinéma

Toujours réalisé par Ryan Coogler, ce nouveau long métrage du MCU faisait l'objet depuis plusieurs semaines d'un bras de fer entre la firme aux grandes oreilles et les pouvoirs publics français. La raison ? La chronologie des médias, jugée inadaptée par Disney par rapport aux « comportements et attentes des spectateurs ». Le communiqué dévoilant que le film arrivera bien en salle précise également que cette chronologie des médias est « contre-productive et expose tous les producteurs et artistes à un risque accru de piratage ».