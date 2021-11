Disney+ va faire disparaître les bandes noires de vos films Marvel à partir du 12 novembre

Pour la majeure partie de ces films, seules certaines scènes d'action ont été tournées au format 1:90:1, ce qui permet de profiter d'une image plus haute de 26 % pour plus de spectacle. Le film basculera donc fréquemment entre les deux ratios, avec des bandes noires disparaissant et réapparaissant selon les séquences.

Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, quant à eux, sont les deux seuls blockbusters à avoir été tournés intégralement en IMAX, ils seront donc proposés en IMAX Enhanced d'un bout à l'autre.

Les films profiteront également de la compatibilité avec le HDR Dolby Vision et seront proposés dans des copies Ultra HD et lancées par défaut en IMAX. Il sera possible de sélectionner avant la lecture la copie « classique » du film dans son format Cinémascope.

Reste à savoir si la France sera concernée par ces ajouts au catalogue, ce qui n'a pas été précisé par Disney dans son communiqué. Si tel était le cas, seuls neuf films seraient proposés, à l'exception d'Avengers : Endgame, de Black Widow et de Shang Chi : la légende des dix Anneaux, encore bloqués par la chronologie des médias, et d'Iron Man premier du nom, dont les droits de diffusion n'appartiennent pas à Disney sur notre territoire.