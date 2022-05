Retournez sur Pandora avec le premier teaser d'Avatar : La Voie de l'Eau

Que retenir de ce premier aperçu ? Premièrement, James Cameron semble bien décidé à repousser les limites des technologies déjà mises en œuvre sur le premier volet et le rendu des Na'vi et des différents environnements est impressionnant de réalisme, notamment dans les effets et jeux de lumière. Pour ce deuxième film, le réalisateur a d'ailleurs fait appel à des combinaisons de capture de mouvement utilisables sous l'eau, pour toujours plus de réalisme.