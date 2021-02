Avatar : le dernier maître de l'air n'a pas dit son dernier mot et revient avec un nouveau studio dédié

En décembre dernier, l'attendue adaptation en live-action d'Avatar: The Last Airbender par Netflix perdait les talents de Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko pour différends créatifs. Mais les co-créateurs du dessin animé original n'en ont assurément pas fini avec leur univers.

En effet, ils viennent de rejoindre la tête d'Avatar Studios, une nouvelle division de Nickelodeon entièrement dédiée à la création de nouvelles séries et de nouveaux films basés sur Avatar et The Legend of Korra. Leurs créations animées arriveront sur différentes plateformes, dont Paramount+ (anciennement CBS All Access), les salles de cinéma et certaines plateformes de streaming tierces.

Peu de détails sont connus pour le moment, si ce n'est que la production d'un premier long-métrage débutera cette année. Quoi qu'il en soit, dans leur communiqué les créateurs semblent très motivés : « C'est difficile à croire que nous avons créé Avatar: Le Dernier Maître de l'Air il y a 19 ans. Mais même après tout ce temps, il y a encore de nombreuses histoires et périodes dans le monde d'Aang auxquelles nous avons hâte de donner vie ».