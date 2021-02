Une remasterisation en 4K d'Aliens, Alien 3 et Alien Resurrection en Blu-ray et sur Star l'an prochain

Arrivée tout juste hier, cette nouvelle branche du service de streaming Disney+ regroupe des films et séries issus d'autres studios, et à destination d'un public plus « adulte ». Si nous pouvons y retrouver notamment des œuvres de 20th Century Fox, l'une des franchises les plus emblématiques de la société de production semblait quelque peu délaissée : Alien. Selon The Digital Fix, cet écueil devrait être corrigé l'an prochain.