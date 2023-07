Emmy Awards 2023 : devinez qui domine tous les autres ?

Même s'il faudra attendre le 18 septembre prochain pour connaître les exacts gagnants et gagnantes des Emmy Awards 2023 (sauf si la grève des scénaristes s'en mêle), un vainqueur se dégage déjà largement des nominations : HBO. Encore plus que pour les années précédentes, la chaîne premium américaine (désormais aussi streamer avec Max) est la plus citée dans les différentes catégories. Elle peut remercier pour cela sa sainte trinité de séries que sont Succession (27 nominations, et désormais terminée), The Last of Us (24) et The White Lotus (23). En embuscade, on retrouve notamment Ted Lasso (21, possiblement terminée après trois saisons) pour Apple TV+ et Dahmer (13) pour Netflix.