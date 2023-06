Grève à Hollywood : vous n'êtes pas près de revoir ces 3 séries...

D'autres programmes vont aussi être perturbés par cette grève menée par le puissant et unique syndicat américain des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA). Et ils ne concernent évidemment pas que Netflix, puisque des plateformes concurrentes comme Prime Video et AppleTV+ enquillent les arrêts de production. Toutes sont, au même titre que les chaînes de télévision et grands studios de cinéma, membres de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), en conflit avec la WGA.