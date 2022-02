Stranger Things : Netflix tease "le début de la fin" (et une saison 5) en affiches

Attendue depuis l'été 2019 (tout de même), la saison 4 de Stranger Things est bientôt là. Et, histoire de compenser la longue attente, Netflix a décidé d'essayer de se faire pardonner. En effet, cette saison sera plus longue que les précédentes. Mais, car il y a un mais, celle-ci sera coupée en deux. Le Volume 1 arrivera le 27 mai, et le Volume 2 quelques semaines après, le 1er juillet.