Vos films et séries TV de retour ? Les scénaristes d'Hollywood pourraient bientôt reprendre le boulot

A-t-on fait un pas majeur vers la reprise du travail des scénaristes, et la fin du bouleversement du calendrier des films et séries provenant des États-Unis ? Selon le célèbre présentateur de CNBC David Faber, qui évoque des sources proches des négociations, les auteurs et les producteurs seraient plus proches que jamais d'un accord pour mettre fin à une grève démarrée au tout début du mois de mai. Une réunion prometteuse a eu lieu hier, et une autre devrait se dérouler aujourd'hui.