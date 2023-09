Disney, Marvel, Star Wars… Les équipes des effets spéciaux en ont assez de leurs mauvaises conditions de travail

L'essor du streaming depuis l'avènement de la plateforme Netflix est presque inarrêtable. Amazon, Disney ou Apple, tout le monde veut sa plateforme de VoD, et la concurrence est très rude. Cette montée en puissance de la vidéo à la demande a provoqué un besoin croissant, alors que séries et films réclament des effets spéciaux toujours plus avancés.