France : Netflix reste le taulier, mais ses concurrents lui grignotent des parts de marché

Au petit jeu des plateformes, c'est sans grande surprise Netflix qui tire à nouveau son épingle du jeu. Le service possède la part de marché la plus élevée en moyenne en France (entre 54 % et 68 % selon les tranches d'âge), et devance assez largement les offres Canal+ (entre 3 et 21 %), Prime Vidéo (entre 11 et 17 %) et Disney+ (entre 5 et 20 %), les autres services restants pesant de 3 à 7 %.