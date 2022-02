Le Seigneur des Anneaux : découvrez les premières images et les coulisses de la série d'Amazon

Les fans des romans de Tolkien (dont la série s'inspire de loin en puisant surtout dans les appendices venant enrichir l'univers de la Terre du Milieu) et des films de Peter Jackson (ce dernier n'étant pas impliqué dans le projet) verront notamment revenir deux personnages connus : Galadriel et Elrond. Incarnés respectivement par Morfydd Clark et Robert Aramayo, ils seront logiquement représentés dans leurs jeunes années, puisque les événements de la série se déroulent plusieurs milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux.