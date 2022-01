Le Seigneur des Anneaux : la série de Prime Video dévoile un teaser et un titre officiel

Il faudra certes patienter pour avoir un réel aperçu de la série, puisque ce teaser ne vient que rappeler de manière stylisée l'histoire des anneaux donnés par Sauron aux elfes, aux nains et aux humains, comme dans les introductions des films de Peter Jackson ; il y a tout de même une véritable information à se mettre sous la dent ici. En effet, on apprend aujourd'hui que le show s'appellera The Lord of the Rings : The Rings of Power ou, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir en français, on l'imagine.

Il ne s'agira cependant pas d'une réelle surprise pour les fans de la saga puisque l'on savait déjà que l'intrigue se situerai durant le Second Âge, période où Sauron fabrique ces anneaux pour contrôler ses adversaires grâce à l'Unique. Rendez-vous donc dans quelques mois pour voir le résultat et l'île de Númenor sur Prime Video !