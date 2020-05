Sony prépare un film sur Jackpot, un autre personnage du spiderverse

Malgré une réception plutôt froide de la part des critiques, le film Venom a atteint plus de 850 millions de dollars au box-office. Sony n'a donc pas hésité à lancer la production d'un second opus qui arrivera en 2021. Eddie Brock et son symbiote n'arriveront pas seuls puisqu'un long-métrage centré sur Morbius est également attendu pour l'année prochaine.