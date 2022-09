Photos sexuelles non sollicitées : Instagram bosse sur une protection des utilisateurs, enfin

Cpendant, Meta sait qu'elle marche sur des œufs. L'entreprise est régulièrement épinglée et même condamnée pour la gestion des données privées de ses utilisateurs, et elle a cette fois-ci pris les devants : l'une de ses porte-parole a ainsi expliqué à The Verge que ce système, s'il bloquait les images, ne les transmettrait à personne, salarié de Meta ou non. La modération et les sanctions à l'encontre des auteurs de ces messages restent donc, pour l'instant, quasi inexistantes.