La nouvelle interface de Facebook et son dark mode proposée à certains utilisateurs

Une interface semblable au mobile et un inévitable « dark mode » au programme.



Source : Android Police

Au coeur du printemps dernier, Mark Zuckerberg avait annoncé lors de sa conférence F8, qui couvre les dernières évolutions des produits détenus par le groupe, que l'interface de Facebook allait être revue de fond en comble.Après un silence de plusieurs mois, plusieurs utilisateurs de la version de bureau de Facebook ont signalé que le réseau social les invite à tester cette nouvelle présentation plus épurée du réseau social. Elle se calque sur celle disponible sur mobile depuis de nombreux mois et met en avant les différentes catégories populaires du réseau comme les communautés ou Facebook Watch.Comme tous les services mis à jour en 2019, cette nouvelle interface s'accompagne d'un « dark mode », où le fond blanc de la page passera au noir pour plus de confort lors d'une consultation à la tombée de la nuit.Le déploiement de cette nouvelle interface devrait être progressif et prendre plusieurs semaines, et l'on attend également l'arrivée d'un mode sombre pour les applications mobiles iOS et Android.