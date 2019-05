F8 2019 : selon Facebook, the future is private

Favoriser les interactions sociales et renforcer les communautés physiques.

La prochaine version de Facebook FB5 donnera moins d'importance au fil d'actualité, et d'avantages aux groupes et aux évènements.

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M — Facebook (@facebook) 30 avril 2019

La nouvelle application Messenger sera quant à elle plus légère et plus performante.

L'annonce la plus étonnante concernant Instagram est la remise en question du bouton like.

Côté AR/VR, on retiendra l'arrivée prochaine des dernières générations de casques Oculus, avec l'ouverture des précommandes et la livraison dès le 22 mai de l'Oculus Quest et Rift S, à partir de 449€.

C'est également l'occasion pour son fondateur Mark Zuckerberg de communiquer dans un contexte plus favorable et pro-Facebook que pour ses dernières prises de parole, notamment son audition devant les représentants du congrès américain. Le thème de la vie privée était prépondérant et tous les intervenants ont martelés les nouvelles maximes de l'entreprise : "The future is private" ou "Facebook is a Privacy-Focused Social Platform". On y verra au choix une opération marketing bien huilée, ou une profonde prise de conscience de l'entreprise du besoin d'adapter ses produits aux attentes de ses utilisateurs.L'évolution des produits Facebook s'inscrit dans la ligne directrice établie par Mark Zuckerberg dans son manifeste publié en 2017.La plateforme se recentre sur les interactions en ligne et hors ligne entre individus, renforçant par la même occasion ses positions sur la rencontre en ligne avec le déploiement de son service dans de nouvelles régions et d'une nouvelle fonctionnalité plus ou moins inspirée de Tinder baptisée "Secret Crush".Une version de bureau verra enfin le jour sous la forme d'une application pour PC et Mac, un système de réservation permettra d'intégrer des rendez-vous directement dans les plannings de professionnels. Sans aucun doute un futur puissant canal de génération de leads pour les spécialistes du marketing en ligne. Un espace réservé aux proches permettra de communiquer en groupe restreint, à l'instar de Whatsapp. L'application sera chiffrée de bout en bout pour renforcer la sécurité et la préservation des données de ses utilisateurs.Facebook annonce que des tests seront menés et que le bouton like pourrait ne plus être affiché aux yeux de tous, afin de privilégier un comportement plus naturel de la part de ses utilisateurs. d'autres nouveautés arriveront sur Instagram : une brique e-commerce réservée aux créateurs , un outil de collecte de fond, et de nouvelles fonctionnalités autour de la photo.Retrouvez l'intégralité de la keynote de la conférence F8 2019 en vidéo