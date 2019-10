Le dark mode de l'app Twitter pour Android bientôt optimisé pour l'OLED

Le mode sombre, ici sur iOS © Twitter

Un « dark mode » réclamé par les utilisateurs depuis plusieurs mois



Un vrai mode sombre compatible avec les écrans OLED



🇬🇧🇺🇸 Twitter "Lights Out"(black) mode is now available for Android! It looks awesome.



🇪🇸 El modo negro de Twitter ya disponible para Android. Se ve de maravilla. pic.twitter.com/303vWQI30F — Hernán Castañón (@herna) October 17, 2019

Source : GSM Arena

Cet affichage permettra d'éteindre les pixels non utilisés de l'écran, tout en gagnant un peu d'autonomie au passage.2019 restera comme l'année du « dark mode » sur les plateformes mobiles. Les deux systèmes d'exploitation iOS et Android proposent un mode d'affichage idéal pour une consultation nocturne, avec des interfaces sombres qui permettent de reposer ses yeux si l'on se trouve dans un environnement peu éclairé.Les applications tierces commencent peu à peu à adopter un « dark mode » et Twitter a fait partie des premiers à proposer une interface adaptée. Si, sur iOS, le réseau social dispose d'un mode entièrement noir, qui permet de profiter des spécificités des écrans OLED des iPhone pour éteindre les pixels inutilisés, les utilisateurs Android sont encore bloqués sur un mode « bleuté » plus agréable mais hors de propos sur la plupart des modèles.Fort heureusement pour eux, Twitter teste actuellement l'intégration d'un vrai mode sombre, compatible avec les dalles OLED. L'option est positionnée dans les réglages d'affichage de l'application et permet de choisir entre le mode standard et un nouveau mode « Extinction des feux » pour profiter d'un fond entièrement noir.En plus de confort de lecture une fois le soleil couché, le mode sombre permet également de préserver un peu l'autonomie des téléphones à écran OLED. L'écran est le composant le plus énergivore d'un smartphone et éteindre la moitié des pixels ou plus permet de gagner en batterie, ce qui peut être particulièrement utile en fin de journée.Cette fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines, le temps que Twitter s'assure que son dispositif soit parfaitement intégré à la majorité des téléphones sous Android.